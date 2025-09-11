كيف تهيئي بشرتك قبل وضع المكياج حفاظًا على جمالك

تحضير البشرة خطوة أساسية لضمان مظهر متجانس وصحي للمكياج، فحتى أفضل أنواع المستحضرات لن تبدو جميلة إذا كان الوجه غير نظيف أو جاف أو مليء بالقشور.

والعناية المسبقة تجعل المكياج يثبت لفترة أطول ويقلل من ظهور الخطوط والمسام ما يحافظ على جمال وشباب البشرة.

إزاى تهيئي بشرتك قبل وضع المكياج

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن هناك بعض النصائح التى يجب القيام بها لتهيئة البشرة قبل وضع المكياج حفاظا على جمالها، ومن هذه النصائح:

تنظيف البشرة بعمق، ابدئي بغسل وجهك باستخدام غسول لطيف يناسب نوع بشرتك دهنية، أو جاف، أو مختلطة، أو حساسة، وتجنبي الصابون القوي لأنه يسبب الجفاف ويفقد الجلد توازنه الطبيعي.

إذا كنتى تضعين واقي شمس أو مكياج سابق، من الأفضل إزالة بقاياه أولا بمزيل مكياج أو ماء ميسيلار.

تقشير لطيف لإزالة الخلايا الميتة، والتقشير يساعد على تنعيم سطح البشرة وإزالة أي تراكمات تسبب تكتل المكياج، وينصح باستخدام مقشر خفيف مرتين أسبوعيا فقط، أو قبل المناسبات الهامة بيوم، مع تجنب الفرك القوي، للبشرة الحساسة، اختاري مقشرات إنزيمية أو كيميائية لطيفة بدلا من المقشرات الخشنة.

بعد التنظيف، ضعي تونر خالى من الكحول لإعادة توازن درجة حموضة البشرة وغلق المسام، والتونر يساعد أيضا على إزالة أي شوائب متبقية ويهيئ الوجه لامتصاص الترطيب بشكل أفضل.

لا يمكن الحصول على مكياج ناعم إذا كانت البشرة جافة، اختاري مرطب مناسب لنوع بشرتك، البشرة الجافة تحتاج كريم غني يحتوي على زيوت طبيعية وحمض الهيالورونيك، والبشرة الدهنية أو المختلطة، تحتاج لوشن أو جل خفيف خالى من الزيوت، وانتظري بضع دقائق بعد الترطيب حتى تمتصه البشرة قبل البدء بوضع المكياج.

العناية بمنطقة العينين، ضعي كريم عين مرطب لتقليل مظهر الانتفاخ والخطوط الدقيقة، استخدمي أصابعك برفق لتوزيعه دون شد الجلد الرقيق حول العين.

البرايمر يشكل طبقة حماية بين البشرة والمكياج، ويساعد على تثبيت الأساس ومنح الوجه نعومة إضافية، واختاري برايمر مناسب لمشكلتك للتحكم في اللمعان والمسام الواسعة للبشرة الدهنية، ولإضفاء توهج صحي للبشرة الباهتة، ولترطيب إضافي للبشرة الجافة.

قبل المكياج، لا تنسي وضع واقي شمس بعامل حماية مناسب (SPF 30 على الأقل) خاصة في النهار، واختاري تركيبة خفيفة لا تترك طبقة دهنية وتتماشى مع كريم الأساس.

نصائح إضافية لتعزيز جمال البشرة

وأضافت نادية، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتعزيز جمال البشرة، منها:-

اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل.

تناولي أغذية غنية بالفيتامينات (خاصة فيتامين C وE) لدعم إشراقة الوجه.

احرصي على النوم الجيد لتجنب بهتان البشرة وانتفاخ العينين.

لا تلمسي وجهك كثيرا بعد وضع المكياج لتجنب نقل البكتيريا أو إزالة المستحضرات.

