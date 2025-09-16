نصائح تساعدك في العناية بالبشرة فترة تغيير الفصول

في فترة تغيير الفصول تتعرض البشرة لاختلافات كبيرة في درجات الحرارة والرطوبة والرياح، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف وظهور الحبوب وبهتان اللون.

والعناية الصحيحة بالبشرة في هذه الفترة تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، وحمايتها من المشكلات.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل: إن التقلبات المناخية تؤثر مباشرة على طبقة الحماية الطبيعية للجلد، فتقل رطوبته ويصبح أكثر حساسية، لذا لاحظي سلوك بشرتك عند الانتقال من موسم لآخر، فقد تحتاجين إلى تعديل الروتين مثل استبدال غسول خفيف بآخر لطيف أو زيادة مستوى الترطيب.

نصائح تساعدك فى العناية بالبشرة فترة تغيير الفصول

وأضافت دعاء، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى العناية بالبشرة فى فترة تغيير الفصول، منها:

اختاري غسول لطيف خالي من الكبريتات والمواد القاسية حتى لا يفقد البشرة زيوتها الطبيعية.

يفضل غسل الوجه مرتين يوميا فقط، صباحا ومساء، مع تجفيفه برفق دون فرك.

تجنبي الماء شديد السخونة لأنه يزيد الجفاف، واستخدمي ماء فاتر.

استعملي مرطبا غنيا بالجلسرين أو حمض الهيالورونيك لاحتجاز الماء داخل الجلد.

في الأجواء الباردة أو الجافة اختاري كريم بتركيبة أثقل قليلا، بينما في الأجواء الرطبة يكفي مرطب خفيف.

لا تنسي ترطيب الشفاه والكوعين والركبتين، فهذه المناطق تتأثر بسرعة بتغيّر الطقس.

التقشير يحافظ على صفاء البشرة ويسمح بامتصاص أفضل للمرطبات، وينصح بالتقشير مرة واحدة أسبوعيا باستخدام مقشر لطيف يحتوي على أحماض فواكه خفيفة أو إنزيمات طبيعية، وابتعدي عن المقشرات الخشنة التي قد تسبب خدوشا وتهيجا.

العناية بالبشرة، فيتو

حتى في الفصول الانتقالية، تبقى أشعة الشمس عامل أساسي في شيخوخة البشرة وظهور التصبغات، لذا استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30، وكرري وضعه إذا كنتى تقضين وقت طويل في الخارج.

أكثري من شرب الماء للحفاظ على توازن رطوبة البشرة.

تناولي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية، التوت، المكسرات، والخضروات الورقية.

أوميجا 3 الموجود في الأسماك الدهنية وبذور الكتان، يساعد على تقوية حاجز البشرة.

قبل وضع المكياج، احرصي على تنظيف البشرة وترطيبها جيدا حتى لا يبدو المكياج متكتل بسبب الجفاف.

استخدمي برايمر مرطب ليحافظ على ثبات مستحضرات التجميل ويقلل من مظهر القشور.

الجلد حول العينين رقيق جدا، لذا استعملي كريم خاص يحتوي على الكولاجين أو الببتيدات للحفاظ على مرونته.

ضعي بلسم شفاه يحتوي على زبدة الشيا أو زيت جوز الهند لمنع التشقق في الطقس المتقلب.

قلة النوم والإجهاد يزيدان من مشاكل البشرة مثل البهتان والهالات السوداء، لذا احرصي على نوم منتظم 7-8 ساعات، وحاولي ممارسة تمارين استرخاء مثل اليوجا أو التنفس العميق.

احرصي على تبديل أغطية الوسائد بانتظام لتجنب تراكم الأوساخ والبكتيريا.

لا تهملي العناية بيديك وقدميك، استخدمي كريمات غنية ليبقيا ناعمتين.

اختبري أي منتج جديد على منطقة صغيرة أولًا لتجنّب التحسس.

