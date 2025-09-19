الحادث الثالث خلال شهر، انهيار بلكونة في "فيلل الجامعة" بالزقازيق

انهارت بلكونة بالطابق الثالث بأحد المنازل السكنية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والمارة، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية.

الأجهزة المختصة تعاين الموقع للوقوف على أسباب الانهيار

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الأجهزة المختصة معاينة الموقع للوقوف على أسباب الانهيار.

انهيار بلكونة في "فيلل الجامعة" بالزقازيق دون إصابات.. الحادث الثالث خلال شهر تقريبًا

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال نحو 28 يومًا التي تشهد فيها مدينة الزقازيق حوادث انهيار منازل أو أجزاء منها، والتي أسفرت في وقائع سابقة عن مصرع 7 أشخاص بينهم أسرة كاملة مكوّنة من زوجة وطفليها، فضلًا عن إصابة 8 آخرين، ما أثار مخاوف الأهالي من تكرار الكارثة.

مراجعة تراخيص العقار والتأكد من سلامته الإنشائية

وتكثف الأجهزة التنفيذية بالشرقية من جهودها لمراجعة تراخيص العقار والتأكد من سلامته الإنشائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاك والمسؤولين عن الصيانة.

