التمثيل التجارى: فرصة ذهبية لتصدير الأعشاب والتوابل المصرية إلى ألمانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد  ماجد عز الدين، السكرتير الثاني التجاري بالمكتب التجاري المصري في برلين،  أن ألمانيا تستحوذ على نحو 20% من إجمالي استهلاك التوابل في أوروبا، وتُعد مصر من أبرز موردي الكراوية واليانسون والكمون، وهو ما يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية في هذا السوق. 

 وأشار إلى أن السوق الألماني يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد ويشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الصحية والمستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الأعشاب والتوابل يمثل فرصة واعدة أمام الصادرات المصرية، لاسيما في ظل تنوع الجاليات في ألمانيا، مما يعزز الطلب على المنتجات الطبيعية.
 

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية، ويأتى ذلك في إطار استعدادات المجلس للمشاركة في معرض أنوجا الدولي بمدينة كولون الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.


ونوه عز الدين إلى أن المستوردين الألمان يفضلون التعامل مع موردين كبار لضمان الجودة والاستمرارية، ما يفتح الباب أمام الشركات المصرية المنظمة لتوسيع أعمالها. 

و شدد عز الدين على أهمية مشاركة المصدرين المصريين في برامج الدعم مثل Import Promotion Desk وCBI لتعزيز قدراتهم التصديرية والنفاذ إلى السوق الألماني بفعالية.
 


 

