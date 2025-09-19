جامعات القاهرة الكبرى جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد.. قاعات دراسية ومعامل بأحدث التقنيات التعليمية.. تطوير المناهج الدراسية.. تعزيز البنية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي

أنهت جامعات القاهرة الكبرى “حلوان والقاهرة وعين شمس” استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة للطلاب الجدد والقدامى.

جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الجامعي الجديد، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية والتجهيزات الأكاديمية، والقاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات التعليمية، مع تطوير المناهج الدراسية لتعزيز جودة التعليم وربط المحتوى الأكاديمي بالمهارات العملية، وتعزيز البنية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي.

ومع انطلاق العام الجامعي الجديد تنظم الجامعة حفل استقبال للطلاب لتعريفهم بالحياة الجامعية، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات احتفالًا باستقبال العام الجامعي، كما يتم إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة، وتجهيز بوابات الجامعة، وعمل كروت ذكية لدخول الطلاب، تجهيز المطعم المركزي، المكتبات العامة ومكتبات الكليات، المكتبة المركزية، وتشمل الاستعدادات أيضا المرافق الرياضية والملاعب وأماكن الأنشطة ونادي الجامعة.

كما وضعت الجامعة هذا العام خطة صحية ووقائية متكاملة تشمل تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدن الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وقد بدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من سبتمبر، مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة، حيث يعد الكشف الطبي هو الخطوة الأولى والأساسية وهو الإجراء الذي يضمن انتظام التحاق الطلاب ويمكن لجميع الطلاب الجدد التسجيل في الكشف الطبي من خلال هذا الــــرابـــــط .

كما تعمل الجامعة على توفير جلسات دعم نفسي داخل المدن الجامعية بالتعاون مع متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بحملة لتعقيم شامل للمرافق الجامعية وتوفير المطهرات وتكثيف حملات التوعية الصحية، وقد أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية عبر منصة "مسكني" الإلكترونية، وتشمل شروط القبول تقديم المستندات إلكترونيًا، والالتزام بلوائح الإقامة، وعدم وجود إقامة سابقة بالمدينة، ويتم التسجيل في المدن الجامعية من خلال هذا الرابط.

وتقدم الجامعة الدعم للطلاب الجدد من خلال تفعيل منظومة "ابن الهيثم" لتسهيل إدارة البيانات الأكاديمية، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر للدخول أول مرة وهما (الرقم القومي) للطالب في الخانتين وبعدها يضع الطالب كلمة سر جديدة للحفاظ على خصوصية البيانات ويمكن للطلاب التسجيل في منظومة ابن الهيثم من خلال هذا الرابط.

ولأول مرة هذا العام ولدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم تعقد الجامعة اختبار قياس مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (وهو اختبار لتحديد المستوى)، ويتاح لكل الطلاب التسجيل في موقع قياس المهارات فقط بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي. ويمكنكم التسجيل في موقع المهارات من خلال هذا الرابط .

جامعة القاهرة

وتواصل جامعة القاهرة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، بعد انتهاء أعمال التجديد لمرافقه، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة متكاملة لطلابها تجمع بين الخدمات التعليمية والسكنية والدينية، كما تفقد أعمال الصيانة والتطوير لمبانى المدينة الجامعية في إطار الاستعدادات لبدء العام الجامعي الجديد.

كما أجرى رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لعدد من مباني المدينة الجامعية للطلاب، لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة الجارية بها، والتأكد من مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة إقامتهم، وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة لتهيئة المدن الجامعية وجاهزيتها لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، وفي ضوء استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية والحياتية.

جامعة عين شمس

وتستعد جامعة عين شمس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، في إطار خطة متكاملة تشمل جميع الاستعدادات والتجهيزات التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تعزيز العملية الأكاديمية والخدمات الطلابية.

وتشمل الاستعدادات تجهيز القاعات والمدرجات بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الكوادر التدريسية والإدارية لتلبية متطلبات العملية التعليمية، كما تم تحسين الخدمات الطلابية، مثل المكتبات، ومراكز الأنشطة الطلابية، والدعم الفني، لضمان تقديم أفضل دعم ممكن للطلاب خلال فترة الدراسة.

كما حرصت كلية اداب عين شمس علي التجهيز لحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي يقام تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم حسن، أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب من خلال تنظيم كرنفال متنوع الفقرات، مشيرًا إلى أهمية التزام جميع الطلاب بالأعراف الجامعية، والحضور إلى قاعات المحاضرات قبل الموعد بوقت مناسب، وأضاف أنه من المقرر عقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بقواعد الإرشاد الأكاديمي في الأقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة داخل الكلية، مع الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية، إذا اقتضت الحاجة، حرصًا على سلامة الجميع.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026

يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 20 سبتمبر 2025، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

