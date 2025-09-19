الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على أي جهة صينية تدعم صناعات روسيا العسكرية

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على شركات من دول أخرى، من بينها الصين، بزعم دعمها مجمع الصناعات العسكرية الروسي.

وكتبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نقترح اليوم وضع قائمة باللاعبين المهمين في بلدان ثالثة، مثل الصين، تدعم المجمع الصناعات العسكرية الروسي".

وأعلنت كالاس، أن المفوضية الأوروبية، في إطار حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، تعتزم فرض سلسلة من الإجراءات التقييدية على نظام الدفع الروسي "مير" في الخارج.

وأكدت كالاس في تدوينة على منصة "إكس" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من التدفق النقدي الذي تتلقاه روسيا، قائلة: "نعتزم قطعه من المصدر، لذلك، نقترح اتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب الضريبي الروسية في دول ثالثة، بما في ذلك تلك التي تستخدم العملات المشفرة. كما نخطط لاتخاذ إجراءات ضد نظام بطاقات الائتمان الروسية "مير".

وأضافت كالاس أن المفوضية الأوروبية "تريد استهداف مصادر دخل روسيا، ولن يُستثنى أي قطاع. في حزمة عقوباتنا الجديدة، أدرجنا مؤسسات صناعية جديدة تُسهم في خلق إيرادات روسيا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي المفوضية الأوروبية روسيا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

مواد متعلقة

المفوضية الأوروبية: هناك ضرورة عاجلة لوقف النار في غزة

المفوضية الأوروبية تدرج بن غفير وسموتيرش في قوائم العقوبات الأوروبية

ترامب يقرر قيادة مفاوضات التسوية بين روسيا وأوكرانيا بنفسه

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

نجوم الأهلي القدامى يدلون بأصواتهم في عمومية النادي (صور)

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

دموع ياسمين عبد العزيز في العمرة تحرك مشاعر جمهورها (فيديو)

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads