المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على أي جهة صينية تدعم صناعات روسيا العسكرية

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على شركات من دول أخرى، من بينها الصين، بزعم دعمها مجمع الصناعات العسكرية الروسي.

وكتبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نقترح اليوم وضع قائمة باللاعبين المهمين في بلدان ثالثة، مثل الصين، تدعم المجمع الصناعات العسكرية الروسي".

وأعلنت كالاس، أن المفوضية الأوروبية، في إطار حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، تعتزم فرض سلسلة من الإجراءات التقييدية على نظام الدفع الروسي "مير" في الخارج.

وأكدت كالاس في تدوينة على منصة "إكس" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من التدفق النقدي الذي تتلقاه روسيا، قائلة: "نعتزم قطعه من المصدر، لذلك، نقترح اتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب الضريبي الروسية في دول ثالثة، بما في ذلك تلك التي تستخدم العملات المشفرة. كما نخطط لاتخاذ إجراءات ضد نظام بطاقات الائتمان الروسية "مير".

وأضافت كالاس أن المفوضية الأوروبية "تريد استهداف مصادر دخل روسيا، ولن يُستثنى أي قطاع. في حزمة عقوباتنا الجديدة، أدرجنا مؤسسات صناعية جديدة تُسهم في خلق إيرادات روسيا".

