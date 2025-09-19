الجمعة 19 سبتمبر 2025
صحة ومرأة

نصائح مهمة للتعامل مع حروق الشمس بالبشرة

التعرض للشمس يمنح الجسم فيتامين “د” ويحسن الحالة المزاجية، لكنه يسبب أحيانا مشكلات للبشرة، أبرزها حروق الشمس.

وتظهر هذه الحروق نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، فتؤدي إلى احمرار، وتورم، وألم، وقد تتطور لتقشير الجلد أو حتى فقاعات في الحالات الشديدة.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن التعامل الصحيح مع الحروق يخفف من أعراضها ويساعد على سرعة شفاء البشرة، ومن طرق التعامل مع حروق الشمس بالبشرة:-

  • الابتعاد عن الشمس فورا، بمجرد ملاحظة احمرار أو شعور بحرقة، والانتقال لبيئة مظللة أو داخلية لتجنب تفاقم الضرر.
  • ضعي كمادات ماء بارد أو غسل الوجه بماء فاتر وليس شديد البرودة لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
  • تجنب الثلج المباشر على الجلد لأنه قد يسبب تهيج إضافي.
  • استعمال كريم أو لوشن يحتوي على مكونات مهدئة مثل الصبار أو الجلسرين، وكرر الترطيب عدة مرات يوميا.
  • شرب كميات كافية من الماء، وحروق الشمس تفقد البشرة جزء من رطوبتها، لذا احرصى على تناول الماء والسوائل الطبيعية لتعويض الفقد.
  • استخدام كريمات مهدئة، من منتجات الصبار أو البانثينول لأنها تقلل الاحمرار وتدعم تجدد الخلايا.
  • تجنب المستحضرات المعطرة أو التي تحتوي على الكحول لأنها قد تزيد التهيج.
  • تجنب حك الجلد أو تقشيره
    حتى إذا بدأ الجلد بالتقشير، اتركيه يسقط بشكل طبيعي لتجنب العدوى أو الندوب.
  • تطبيق كمادات طبيعية مهدئة
    مثل أكياس الشاي الأخضر الباردة، وشرائح الخيار، أو اللبن الزبادي، فهي تساعد على تهدئة الالتهاب.
  • عدم التعرض للشمس مجددا حتى يهدأ الاحمرار تماما.
  • تجنب وضع الزيوت الثقيلة أو الفازلين مباشرة بعد الحروق لأنها قد تحبس الحرارة داخل الجلد.
  • الامتناع عن استخدام مقشرات أو منتجات تحتوي على أحماض قوية مثل أحماض الفواكه أو الريتينول حتى يلتئم الجلد.

نصائح للوقاية من تكرار حروق الشمس

وأضافت نادية، أن هناك بعض النصائح التى يحب اتباعها للوقاية من حروق الشمس بالبشرة، منها:-

  • استخدام واقى شمسي مناسب،زبعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، مع تجديده كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، وتأكدى من توزيعه على جميع المناطق المكشوفة، بما في ذلك الأذن والرقبة وظهر اليدين.
  • تجنب أشعة الشمس في أوقات الذروة
    عادة بين الساعة 10 صباحا و4 عصرا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى قوتها.
  • ارتداء قبعات ونظارات شمسية وملابس طويلة لحماية البشرة من الأشعة المباشرة.
وصفات طبيعية تخلصك من تصبغات البشرة

ما هو الـ Skin Fasting وفوائده لاستعادة توازن البشرة بشكل طبيعي

