كيفية حماية الشفاه من حروق الشمس

تعد الشفاه من أكثر أجزاء الجسم حساسية وتعرضًا لأشعة الشمس، وهو ما يجعلها عرضة للحروق بشكل أسرع من باقي أجزاء الوجه. فالشفاه السفلية أكثر عرضة للحروق بنحو 12 مرة من الشفاه العلوية، وذلك بسبب تعرضها المستمر لأشعة الشمس.

وتجاهل هذه الحروق قد يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بسرطان الشفاه، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض حروق الشفاه وكيفية علاجها

تشبه أعراض حروق الشفاه تلك التي تظهر على أجزاء الجسم الأخرى، وتشمل:

الاحمرار والألم

التورم

ظهور تقرحات وجفاف

تشقق أو تقشير الجلد

عادةً ما تستمر هذه الأعراض من بضعة أيام إلى أسبوع، وتعتمد مدة الشفاء على شدة الحرق ونوع العلاج المستخدم. إذا تفاقمت الحالة أو استمر الألم لأكثر من أسبوع، وينصح بضرورة استشارة الطبيب، خصوصًا إذا كان التورم شديدًا لدرجة تمنع الأكل أو الشرب أو الكلام.

ومن المهم الانتباه من أن تزيد حروق الشفاه من خطر الإصابة بالتهابات بكتيرية أو بقروح البرد (فيروس الهربس البسيط)، لأنها تؤدي إلى تكسر حاجز الجلد. وتشدد على أهمية العلاج المبكر لمنع انتشار العدوى.

خطوات للعلاج والوقاية من حروق الشفاه

للتخفيف من آلام حروق الشفاه، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

استخدام كمادات باردة لتقليل التورم

وضع جل الصبار النقي لتهدئة الحرق

تناول مضادات الالتهاب، مثل الإيبوبروفين، إذا لزم الأمر

استخدام مرطب لطيف للمساعدة في عملية الشفاء

وينصح بعدم محاولة تقشير الشفاه أو فقأ أي بثور، لأنها ستُشفى من تلقاء نفسها.

أما للوقاية من هذه المشكلة، فيجب الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 أو أكثر. وتشدد على ضرورة إعادة تطبيقه كل ساعة، وبعد السباحة أو تناول الطعام أو الشرب.

من المهم حماية الشفاه من أشعة الشمس فهو أمر حيوي على مدار العام، حتى في الأيام الغائمة أو الباردة، لأن ذلك يعود بالنفع على الصحة على المدى الطويل.

