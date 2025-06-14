أسباب وطرق علاج حروق الشمس المختلفة

تُصدر الشمس أشعة غير مرئية تُعرف بالأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB، والتي تشكل خطرًا على صحة البشرة، قد يؤدي التعرض المفرط لها إلى حروق شمسية وتغيرات في نسيج الجلد وحتى الإصابة بسرطان الجلد، كما يمكن أن تتسبب في ظهور الطفح الجلدي.

حروق الشمس وأعراضها

تحدث حروق الشمس عندما يتعرض الجلد لكميات مفرطة من أشعة الشمس أو مصادر الأشعة فوق البنفسجية الأخرى، مما يفوق قدرة صبغة الميلانين الواقية في الجسم على حماية البشرة.

تبدأ أعراض حروق الشمس بألم ودفء في الجلد، وقد لا تظهر العلامات المرئية على الفور. عندما يبدأ الألم بالظهور، يكون الضرر قد حدث بالفعل. عادةً ما تظهر حروق الشمس بلون أحمر واضح على البشرة الفاتحة، بينما قد لا تكون مرئية بنفس الوضوح على البشرة الداكنة. في الحالات الشديدة، قد تظهر تورمات وبثور، وقد يُعاني المصابون من حمى وقشعريرة وضعف عام، وفي حالات نادرة جدًا، قد يصل الأمر إلى الصدمة.

بعد عدة أيام، قد يلاحظ الشخص تقشر الجلد في المناطق المصابة، وقد يصاحب ذلك شعور بالحكة.

وتصبح المناطق المتقشرة أكثر حساسية لحروق الشمس لعدة أسابيع، وتكون أكثر عرضة للشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد على المدى الطويل.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

يمكن لأي شخص أن يُصاب بحروق الشمس، ولكن هناك فئات أكثر عرضة للخطر:

ذوو البشرة الفاتحة.

ذوو الشعر الفاتح، خاصة الشعر الأحمر.

مستخدمو أدوية تزيد من حساسية الجلد للشمس، مثل:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

المضادات الحيوية

مضادات الملاريا مثل الكلوروكين والأميودارون.

الجريزوفولفين.

السورالينات.

الثيازيدات

الفينوثيازينات

علاج حروق الشمس

لتخفيف الألم وعلاج حروق الشمس:

ضع كمادات باردة على المنطقة المصابة.

تناول الأسبرين أو الأسيتامينوفين فورًا بعد التعرض للشمس لتخفيف الألم والالتهاب.

استخدم جلًا أو مرهمًا مُبردًا يحتوي على الصبار.

تجنب التعرض لأشعة الشمس حتى يختفي الانزعاج.

في حالات حروق الشمس الشديدة أو ضربة الشمس، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا.

الحساسية للضوء

بينما يتعرض معظم الناس لحروق الشمس عند التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، يُعاني البعض من ردود فعل جلدية غير طبيعية أو يحترقون بسهولة شديدة، وهي حالة تُعرف بـ الحساسية للضوء أو حساسية الشمس.

في هذه الحالة، يستجيب الجهاز المناعي للضوء، غالبًا ضوء الشمس، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي عند التعرض. تختلف مدة التعرض اللازمة لإحداث رد الفعل من شخص لآخر، وقد يتأثر بعض المصابين بالحساسية للضوء حتى بالإضاءة الفلورية الداخلية.

ترتبط الحساسية للضوء بما يلي:

التلامس مع مواد كيميائية، عطور، أو نباتات معينة.

الأدوية المتناولة عن طريق الفم، بما في ذلك السلفوناميدات، التتراسيكلين، ومدرات البول الثيازيدية.

بعض الأعشاب، مثل نبتة سانت جون.

أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية.

البورفيريا، وهو اضطراب أيضي وراثي في بعض الأحيان.

أعراض الحساسية للضوء

قد تشمل الأعراض طفحًا جلديًا ورديًا أو أحمر اللون مع بثور متقشرة، أو بقع متقشرة، أو بقع بارزة على المناطق المعرضة مباشرة للشمس. قد يصاحب الطفح الجلدي حكة وحرقة وقد يستمر لعدة أيام. لدى بعض الأشخاص، يقل رد الفعل تجاه ضوء الشمس تدريجيًا مع كل تعرض.

علاجات الحساسية للضوء

قد تستجيب بعض أنواع الحساسية للضوء للعلاجات التي تشمل تناول البيتا كاروتين عن طريق الفم، الستيرويدات، أو أدوية أخرى حسب وصف الطبيب.

الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE)

الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE) هو حالة جلدية تظهر فيها طفح جلدي حتى بعد التعرض المحدود لأشعة الشمس. يصيب هذا الطفح عادة النساء بين سن 20 و40 عامًا، ولكن يمكن أن يصيب الأطفال، وبشكل أقل شيوعًا، الرجال.

أعراض الطفح الضوئي متعدد الأشكال

يشير مصطلح "متعدد الأشكال" إلى أن الطفح الجلدي يمكن أن يتخذ أشكالًا متعددة. قد تظهر بقع صغيرة وردية أو حمراء بارزة على الذراعين، الساقين، أو الصدر. قد يكون الاحمرار أكثر وضوحًا على البشرة الداكنة. أحيانًا يكون الطفح الجلدي على شكل بثور وبقع جافة أكبر. يصاحب الطفح الجلدي حرقة أو حكة قد تستمر لعدة أيام.

علاجات الطفح الضوئي متعدد الأشكال

في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بالستيرويدات الفموية لعلاج الطفح الضوئي متعدد الأشكال. وقد يوصي أحيانًا بالهيدروكسي كلوروكين، وهو دواء يُستخدم لعلاج الأمراض الجلدية.

نصائح للعناية بالبشرة وحمايتها من الشمس

الحماية من أشعة الشمس ضرورية للحفاظ على صحة البشرة وجمالها، اتبع هذه النصائح:

تجنب أوقات الذروة: ابتعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة للأشعة فوق البنفسجية، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا.

الملابس الواقية: ارتدِ ملابس مناسبة توفر حماية جيدة. كلما كان نسيج القماش أكثر إحكامًا ولونه أغمق، زادت الحماية من الشمس. لا تنسَ ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية.

تجنب حمامات الشمس: تجنب حمامات الشمس الطبيعية والاصطناعية، بما في ذلك أسرّة التسمير.

الواقي الشمسي أساس: استخدم واقيًا شمسيًا واسع الطيف (يحمي من UVA وUVB) بعامل حماية لا يقل عن 30 SPF مع عامل حماية طبيعي مثل أكسيد الزنك يوميًا، حتى في الأيام الغائمة.

كيفية الاستخدام: ضع الواقي الشمسي قبل حوالي 20 دقيقة من الخروج. حتى واقيات الشمس المقاومة للماء تحتاج إلى إعادة وضعها كل 80 دقيقة تقريبًا، أو بعد السباحة أو التعرق الشديد.

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