علاج حروق الشمس من مكونات طبيعية بالمنزل

علاج حروق الشمس، تُعد حروق الشمس من المشكلات الجلدية الشائعة خلال هذه الأيام، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس المباشرة.





وتحدث حروق الشمس نتيجة تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تؤدي إلى التهاب الجلد واحمراره، وقد يصاحبها ألم، تقشر، أو حتى بثور في الحالات الشديدة.



ورغم وجود مستحضرات طبية متعددة لعلاج حروق الشمس، فإن الطبيعة توفر لنا مجموعة غنية من العلاجات الفعّالة والآمنة التي تساعد على تهدئة الجلد المصاب وتجديد الخلايا التالفة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الطبيعة غنية بالحلول التي يمكن الاعتماد عليها في علاج حروق الشمس، فهي تقدم لنا بدائل فعالة وآمنة للعناية بالبشرة دون الحاجة إلى مواد كيميائية قد تهيج الجلد.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الأهم من العلاج هو الوقاية، ولذلك لابد من استخدام واقٍ من الشمس عند الخروج دائمًا، وتغطية البشرة بملابس مناسبة، والحرص على الترطيب الدائم.

ومع الاستخدام المنتظم للمكونات الطبيعية، يمكن تخفيف آثار حروق الشمس بسرعة واستعادة نضارة البشرة وصحتها.

علاج حروق الشمس من الطبيعة

وفيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم هذه العلاجات الطبيعية:

ماسكات لعلاج حروق الشمس

1. جل الألوفيرا (الصبار)

يُعتبر جل الألوفيرا من أشهر العلاجات الطبيعية لحروق الشمس، ويتميز بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب. فهو يحتوي على فيتامينات مثل A وC وE، إلى جانب مضادات أكسدة وأنزيمات تساعد في ترميم الجلد.

طريقة الاستخدام:

يُستخرج الجل من ورقة نبات الألوفيرا الطازجة.

يُوضع مباشرة على مكان الحرق ويُترك ليجف.

يُستخدم من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا حتى تهدأ الحروق.

2. الزبادي الطبيعي

الزبادي غني بالبروبيوتيك والأنزيمات المفيدة التي تساعد في ترطيب الجلد وتهدئة التهيج الناتج عن الحروق. كما أن برودته الطبيعية تخفف من حرارة الجلد.

طريقة الاستخدام:

يُوضع الزبادي الطبيعي مباشرة على الجلد المصاب.

يُترك لمدة 15-20 دقيقة ثم يُغسل بالماء البارد.

يُكرر مرتين يوميًا.

3. الشاي الأسود أو الأخضر

الشاي يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات والتانينات، والتي تساعد في إصلاح الأنسجة وتخفيف الالتهاب.

طريقة الاستخدام:

تُنقع أكياس الشاي في الماء البارد.

توضع الأكياس مباشرة على مكان الحرق أو يُستخدم الماء المنقوع لتبليل قطعة قطن ومسح الجلد بها.

يُكرر عدة مرات يوميًا.

4. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات المرطبة التي تساعد في تجديد خلايا الجلد وتخفيف التقشر بعد الحروق. لكنه يُستخدم فقط بعد أن تهدأ الحروق ولا يُنصح بوضعه فور حدوث الحرق لأنه قد يحتفظ بالحرارة داخل الجلد.

طريقة الاستخدام:

يُوضع القليل من زيت جوز الهند على الجلد بلطف.

يُستخدم مرة أو مرتين يوميًا بعد اليوم الأول من الحرق.

5. الشوفان

الشوفان له خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب، ويُستخدم في حالات الحساسية وحروق الشمس لتقليل الحكة والاحمرار.

طريقة الاستخدام:

يُطحن الشوفان حتى يصبح ناعمًا.

يُضاف إلى ماء الاستحمام الفاتر، وينقع الجسم فيه لمدة 15-20 دقيقة.

يمكن تكرار الحمام يوميًا حتى تتحسن الحالة.

6. الخيار

الخيار غني بالماء وفيتامين C، وله تأثير مبرد ومهدئ على الجلد.

طريقة الاستخدام:

يُقطع الخيار شرائح ويُوضع مباشرة على المنطقة المصابة.

أو يُهرس ويوضع كقناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل.

7. عسل النحل الطبيعي

العسل مضاد طبيعي للبكتيريا ويساعد في تجديد الأنسجة وترطيب الجلد، ما يجعله علاجًا فعالًا لحروق الشمس.

طريقة الاستخدام:

يُوضع طبقة رقيقة من العسل على الجلد.

يُترك لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بلطف بالماء البارد.

8. خل التفاح المخفف

خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يُساعد في موازنة درجة حموضة الجلد وتخفيف الألم والاحمرار.

طريقة الاستخدام:

يُخلط ملعقة من خل التفاح مع كوب ماء.

تُغمس قطعة قطنية في الخليط وتُمسح بها المناطق المصابة.

يُستخدم مرة واحدة يوميًا، مع الحذر من استخدامه على الجلد المتشقق أو المتقرح.

نصائح هامة للتعامل مع حروق الشمس:



علاج حروق الشمس

الراحة وتجنب الشمس: يجب البقاء بعيدًا عن الشمس قدر الإمكان حتى يهدأ الجلد المصاب.

شرب الماء بكثرة: حروق الشمس تؤدي إلى فقدان السوائل، لذا من الضروري تعويض الجسم بشرب كميات كافية من الماء.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة: لتقليل الاحتكاك وعدم تهييج الجلد.

تجنب استخدام الصابون أو المواد المعطرة: لأنها قد تزيد من التهيج.

عدم تقشير الجلد بالقوة: عند بدء تقشر الجلد، يجب تركه يتساقط بشكل طبيعي دون فرك.

متى يجب زيارة الطبيب؟

رغم أن أغلب حروق الشمس يمكن علاجها في المنزل باستخدام المواد الطبيعية، إلا أن هناك حالات تستدعي التدخل الطبي، مثل:

ظهور بثور كبيرة أو مؤلمة.

وجود علامات عدوى (مثل القيح أو الاحمرار الشديد).

الشعور بالدوخة أو الغثيان.

استمرار الألم لأكثر من 3 أيام دون تحسن.

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