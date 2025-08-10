علاج تصبغات حروق الشمس بالبشرة بمواد طبيعية

تُعدّ تصبغات حروق الشمس، من المشكلات الجلدية الشائعة، خلال فصل الصيف أو لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية كافية.

هذه التصبغات تحدث نتيجة زيادة إفراز صبغة الميلانين كرد فعل طبيعي من الجلد لحماية نفسه من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ولكن الإفراط في إنتاج الميلانين يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو تفاوت في لون البشرة.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن تصبغات حروق الشمس مشكلة شائعة طوال فصل الصيف، لكنها قابلة للعلاج بالطرق الطبية أو الطبيعية حسب شدتها، والأهم هو التدخل المبكر، وتجنب التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية، والحرص على الترطيب واستخدام واقي الشمس بانتظام.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أسباب تصبغات حروق الشمس، وطرق علاجها الطبية والطبيعية، بالإضافة إلى نصائح للوقاية منها والحفاظ على بشرة صحية ومتجانسة اللون.

أولًا: أسباب تصبغات حروق الشمس

تظهر التصبغات بعد حروق الشمس لعدة أسباب، أهمها:

التعرض المباشر والمطوّل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة (من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا).

عدم استخدام واقي الشمس أو استخدامه بطريقة غير صحيحة، مثل وضع كمية قليلة أو تجديده على فترات طويلة.

البشرة الفاتحة أو الحساسة التي تكون أكثر عرضة للاحمرار والحروق ثم التصبغات.

التعرض المتكرر للحروق مما يجعل الجلد أضعف وأكثر قابلية لظهور البقع الداكنة.

الإهمال في ترطيب البشرة بعد الحروق، مما يبطئ عملية التجدد الطبيعي لخلايا الجلد.

ثانيًا: العلاج الطبي لتصبغات حروق الشمس



علاج تصبغات الشمس

العلاجات الطبية تُعطي نتائج أسرع نسبيًا، لكنها تحتاج إلى استشارة طبيب جلدية لتحديد الأنسب حسب درجة التصبغ ونوع البشرة. من أبرز الخيارات:

الكريمات الطبية المبيضة

تحتوي على مواد مثل الهيدروكينون، الأربوتين، فيتامين C، النياسيناميد، وهي تساعد على تثبيط إنتاج الميلانين وتفتيح لون البقع.

تُستخدم بانتظام لعدة أسابيع حتى تظهر النتائج، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس أثناء فترة العلاج.

التقشير الكيميائي

يعتمد على استخدام أحماض مثل حمض الجليكوليك أو اللاكتيك أو الساليسيليك لتقشير الطبقات السطحية المتضررة من الجلد.

يحفّز نمو خلايا جديدة أكثر تجانسًا في اللون.

العلاج بالليزر

يوجّه شعاع ضوئي مركز لتفتيت التصبغات وإعادة لون البشرة الطبيعي.

فعال للحالات الشديدة أو التصبغات العنيدة، لكن يحتاج أكثر من جلسة.

الميكرو ديرما بريشن (Microdermabrasion)

تقنية تقشير ميكانيكي لطيف تساعد على إزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة.

مناسبة للتصبغات الخفيفة والمتوسطة.

ثالثًا: العلاجات الطبيعية المنزلية



يفضل الكثيرون البدء بالحلول الطبيعية خاصة إذا كانت التصبغات خفيفة أو حديثة، ومن أبرز هذه الوصفات:

جل الألوفيرا (الصبار)

غني بمضادات الأكسدة والمركبات المهدئة للجلد.

يُوضع الجل الطازج على التصبغات يوميًا لمدة 20 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الفاتر.

عصير الليمون المخفف

يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البقع الداكنة.

يجب تخفيفه بالماء وتطبيقه على المنطقة المتصبغة لمدة 5 دقائق فقط، مع تجنب التعرض للشمس بعد الاستخدام.

العسل والزبادي

العسل مضاد للبكتيريا والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر بلطف.

يُمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الزبادي ويوضع على البشرة 15 دقيقة قبل الشطف.

الشاي الأخضر البارد

يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الالتهاب وتحمي الجلد.

تُغمس قطعة قطن في الشاي الأخضر المبرد وتُمرر على التصبغات مرتين يوميًا.

الخيار المبشور

يبرد ويلطف البشرة ويقلل من الاحمرار والتصبغات.

يُوضع الخيار على المنطقة المتأثرة لمدة 15 دقيقة يوميًا.

أسباب تصبغات الوجه

رابعًا: خطوات العناية بالبشرة بعد الحروق



حتى بعد العلاج، يجب العناية بالبشرة جيدًا لتسريع الشفاء ومنع التصبغات الجديدة:

استخدام واقي شمس يومي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، وتجديده كل ساعتين عند التعرض للشمس.

ترطيب البشرة بانتظام باستخدام كريمات تحتوي على مكونات مهدئة مثل البانثينول أو الجلسرين.

تجنب تقشير الجلد المحروق بقوة أو حكه، لأنه قد يزيد التصبغات.

الإكثار من شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية، التوت، والخضروات الورقية لدعم تجدد الخلايا.

خامسًا: الوقاية هي الأساس



الوقاية من تصبغات حروق الشمس أسهل بكثير من علاجها، ومن أهم إجراءات الوقاية:

ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية عند الخروج نهارًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون لتقليل امتصاص الحرارة.

تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة.

وضع واقي الشمس حتى في الأيام الغائمة أو أثناء الجلوس بجوار النوافذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.