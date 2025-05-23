كيفية علاج حروق الشمس بالمنزل، ومتى يتحول لتسمم؟

تُعد حروق الشمس تجربة مؤلمة ومزعجة، وتتطلب راحة سريعة وعناية فورية في بعض الحالات. وإذا شعر الشخص بالغثيان أو الجفاف أو الدوار، فهذه علامات على التسمم الشمسي الذي يستدعي التدخل الطبي الطارئ. أما في حالات الحروق الخفيفة، يمكن عادةً التعامل معها في المنزل باستخدام بعض العلاجات والمنتجات المتاحة دون وصفة طبية.

علاجات حروق الشمس

أثناء التعافي من حروق الشمس، هناك بعض الإرشادات الهامة التي يجب اتباعها لضمان الشفاء السليم وتجنب المضاعفات، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:

تقليل التعرض لأشعة الشمس: تجنب الخروج في الشمس قدر الإمكان حتى تلتئم البشرة.

عدم ملامسة الحرق أو البثور: تجنب لمس المنطقة المصابة، أو فتح البثور، أو تقشير الجلد، لأن ذلك يزيد من خطر العدوى وتفاقم الضرر.

تجنب بعض المنتجات: ابتعد عن استخدام الفازلين، والكريمات التي تحتوي على الكحول، والمراهم مثل البنزوكايين والليدوكايين، لأنها قد تحبس الحرارة وتسبب ردود فعل تحسسية.

8 علاجات فعالة لتهدئة حروق الشمس وتخفيف الألم

1. برد بشرتك بالاستحمام

عندما تشعر بحروق الشمس وكأنها تشتعل، فإن الماء البارد هو الحل. تنصح الدكتورة بيليانغ بالاستحمام بماء بارد لخفض درجة حرارة البشرة وتقليل الالتهاب. احرص على أن يكون الاستحمام قصيرًا لتجنب جفاف الجلد، وحافظ على ضغط ماء لطيف لتجنب زيادة الألم.

2. رطب بشرتك

بعد تبريد البشرة، حافظ على رطوبتها. ضع كريمًا أو لوشنًا مرطبًا بينما لا تزال بشرتك رطبة، وكرر ذلك بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الأولى بعد الحرق للحد من الجفاف وتسريع الشفاء.

3. استخدم الصبار

يُعرف جل الصبار الأخضر بخصائصه المهدئة والمبردة للبشرة. بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد الصبار على تهدئة الحرق وتخفيف اللسعة والانزعاج. تأكد من استخدام جل الصبار النقي أو منتج خالٍ من المهيجات والعطور المضافة.

4. استخدم علاجًا لتخفيف الحكة

يمكن أن تكون الحكة الناتجة عن حروق الشمس مزعجة جدًا. تجنب خدش المنطقة المصابة لتفادي العدوى والالتهاب. بدلًا من ذلك، جرب وضع طبقة رقيقة من كريم الهيدروكورتيزون بتركيز 1% على المنطقة المصابة.

5. استخدم كمادات باردة

إذا كان الحرق يؤثر على منطقة صغيرة، يمكنك استخدام كمادات باردة مثل منشفة مبللة. لا تستخدم الثلج مباشرة على الحرق، فقد يسبب لسعة صقيع ويزيد من تلف البشرة.

6. تناول مسكنًا للألم

لتخفيف الألم والتهيج المستمر، يمكن تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مؤقتًا. توصي الدكتورة بيليانغ بتناول أدوية مضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين، النابروكسين، أو الأسبرين.

7. حافظ على ترطيب الجسم

تتسبب حروق الشمس في سحب السوائل من الجسم إلى البشرة، مما قد يؤدي إلى الجفاف السريع. لذلك، تأكد من شرب كمية أكبر من الماء عن المعتاد، ويمكن أن تساعد المشروبات الرياضية التي تحتوي على أملاح في تعويض السوائل والمعادن المفقودة.

8. ارتداء ملابس فضفاضة

لتجنب أي تهيج إضافي للبشرة المصابة، ارتدِ ملابس فضفاضة، ناعمة، خفيفة، وجيدة التهوية. هذا يساعد على تقليل الاحتكاك ويمنع الشعور بالتهيج.

متى تلتئم حروق الشمس؟

عادةً ما تختفي حروق الشمس الخفيفة خلال يومين. أما الحروق الأكثر شدة، فقد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين. خلال فترة الشفاء، ركز على تبريد الجسم، تخفيف الألم، والحد من التهيج.

متى يجب زيارة الطبيب؟

في بعض الحالات، لا تكون العلاجات المنزلية كافية. من المهم طلب الرعاية الطبية إذا لاحظت أن حروق الشمس لا تلتئم، أو إذا ظهرت أي من الأعراض التالية:

غثيان

جفاف

دوار أو إغماء

تعب شديد أو عطش مفرط

تعرق شديد

ارتباك

ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية

خروج صديد أو سائل من المنطقة المصابة

يمكن أن تسبب حروق الشمس أمراضًا خطيرة، ويمكن أن تصاب بالعدوى بسهولة إذا لم يكن الشخص حذرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.