الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس شبكة أجنبية تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شبكة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للاداب “يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية”، مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، بدائرة قسم شرطة المعادي 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وفي إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات يحملن جنسيات عدة دول، شخصان "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المعادي القاهرة ممارسة الأعمال المنافية

