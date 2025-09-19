الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف على إطار سيارة بالجيزة

 نشبت مشاجرة بين أربعة أشخاص في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، بسبب خلاف على بيع إطار سيارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وعلى إثر البلاغ الذي تلقاه المقدم عصام الشناوي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وأظهرت التحريات الأولية أن الخلاف وقع بين صاحب محل وسائق حول بيع إطار سيارة، مما أدى إلى تبادل الاعتداءات بين الأطراف الأربعة. 

نتج عن ذلك إصابة ثلاثة أشخاص، وتمكن رجال المباحث من القبض على جميع المتورطين في المشاجرة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

