الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة 9 متهمين بـ"خلية البساتين" غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا السبت، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين في هذه القضية، الذين تراوحت أدوارهم من الأول حتى الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وإعاقة عمل مؤسسات الدولة والسلطات العامة. كما وجهت لهم تهم الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ويُعتقد أن المتهم الأول أسس الجماعة الإرهابية، بينما تولى المتهمان الثاني والثالث قيادة التنظيم الذي يعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الأخير انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأهدافها، ووجهت لهم تهم تمويل الإرهاب.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين الثامن والتاسع، اللذين يحملان الجنسية المصرية، انضما إلى جماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، والتي تتبنى الإرهاب وتعلم الأساليب القتالية لتحقيق أهدافها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار محمد السعيد الشربيني البساتين جماعة إرهابية

مواد متعلقة

تجديد حبس شبكة أجنبية تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

حبس شبكة أجنبية تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

تأجيل محاكمة البلوجر أكرم سلام في اتهامه بتهديد سيدة

تأجيل محاكمة "طفل المرور" وآخرين بتهمة الاعتداء على طالب بعصا بيسبول

بدء محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

قبل بدء الجلسة الثانية، تفاصيل محاكمة طفل المرور بتهمة التعدي على آخر.. النيابة تحيل زميله للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

تفاصيل واقعة سرقة مسجد شهير بالمعادي

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة التشهير بالحكم محمود البنا

الأكثر قراءة

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

عمومية الأهلي، كبار السن يشاركون في رسم مستقبل النادي (صور)

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

إقبال كثيف على النادي الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبنائه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

الخطيب يطير إلى السعودية لأداء العمرة بعد إتمام عمومية الأهلي بنجاح

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads