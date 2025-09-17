بدء محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، نظر الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد تقدمت ببلاغ ضد المخرج محمد سامي، تتهمه بالسب والقذف، وتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، بقبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

