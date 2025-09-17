الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

بدء محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، نظر الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد تقدمت ببلاغ ضد المخرج محمد سامي، تتهمه بالسب والقذف، وتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها.

 

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، بقبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

