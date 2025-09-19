حبس عصابة سرقة السيارات والموتوسيكلات بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك، ونفذ 6 عمليات فيمنطقة منشأة ناصر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة السيارت والدراجات النارية بمنشأة ناصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم، بتهمة مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية (عاطلين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

