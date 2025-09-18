تأجيل محاكمة البلوجر أكرم سلام في اتهامه بتهديد سيدة

قررت محكمة جنح المقطم تأجيل جلسة البلوجر أكرم سلام، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة، لـ 22 أكتوبر، لسداد الرسم والإعلان ومثوله من محبسه.

ودفع محامي المجني عليها، بالادعاء بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ 22 أكتوبر لسداد الرسم والإعلان ومثول المتهم من محبسه.



وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.

وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع، وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين، على النحو المبين بالأوراق.

