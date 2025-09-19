الجمعة 19 سبتمبر 2025
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

العام الدراسي الجديد
 تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025 /2026، بداية من غد السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة (جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية جامعات تكنولوجية، أفرع للجامعات الأجنبية، معاهد)، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية، إضافة إلى 185 معهد عالي، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

ووجه وزير التعليم العالي بالتالي:
* انتظام تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحرم الجامعي.
* سرعة إعلان الجداول الدراسية للطلاب.
* تنفيذ خطط الجامعات والمعاهد للأنشطة الطلابية ودعم الطلاب أصحاب المواهب.
* استمرار الجامعات والمعاهد في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين.
* تكثيف الندوات التثقيفية والحملات التوعوية لمواجهة الأفكار غير السوية.
* مُشاركة الجامعات في مبادرة "تحالف وتنمية" ومبادرة "كن مستعدًا".
* تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.
* زيادة الاستفادة من مراكز التطوير المهني بالجامعات.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026

يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 20 سبتمبر 2025، وتجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.

 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

