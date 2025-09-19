الجمعة 19 سبتمبر 2025
تنويه هام للطلاب المقبولين بجامعة عين شمس الأهلية بشأن المصروفات

جامعة عين شمس الأهلية،
جامعة عين شمس الأهلية، فيتو

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية للطلاب المقبولين بالعام الجامعي الجديد أن سداد المصروفات الدراسية بجميع الكليات يتم على النحو التالي:

القسط الأول: 
يتم سداده عقب القبول النهائي وتقديم أصل الأوراق المطلوبة.
على النحو التالي:

50% من (المصروفات الدراسية) المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 

3% (مصروفات إدارية ) من إجمالي المصروفات الدراسية

(مقابل الخدمات)
 والذي يشمل:

 خدمات تعليمية (مستلزمات ورش ومعامل... وأخرى).
 

خدمات طبية وصحية وعلاجية (تشمل وثيقة تأمين لكل طالب).

خدمات مكتبية (استخدام المكتبات والاستفادة من مواردها).

خدمات رياضية وتثقيفية متنوعة طوال العام الجامعي.

القسط الثاني: 
ويتم سداده مع بداية الفصل الدراسي الثاني

ويشمل 50% من المصروفات الدراسية فقط لا غير ولا يتضمن أى مصاريف إدارية أو مقابل خدمات.

ويتم الدفع عبر الحساب البنكى لجامعة عين شمس الأهلية أو من خلال رابط السداد الإلكتروني المخصص للدفع.

