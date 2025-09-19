الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

8 تكليفات من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

الجامعات، فيتو

 تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025 /2026، بداية من غد السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة (جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية جامعات تكنولوجية، أفرع للجامعات الأجنبية، معاهد)، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية، إضافة إلى 185 معهد عالي، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

ووجه وزير التعليم العالي بالتالي:
* انتظام تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحرم الجامعي.
* سرعة إعلان الجداول الدراسية للطلاب.
* تنفيذ خطط الجامعات والمعاهد للأنشطة الطلابية ودعم الطلاب أصحاب المواهب.
* استمرار الجامعات والمعاهد في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين.
* تكثيف الندوات التثقيفية والحملات التوعوية لمواجهة الأفكار غير السوية.
* مُشاركة الجامعات في مبادرة "تحالف وتنمية" ومبادرة "كن مستعدًا".
* تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.
* زيادة الاستفادة من مراكز التطوير المهني بالجامعات.

