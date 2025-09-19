الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، الرابط الرسمي

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب  على موقع تنسيق الجامعات من خلال الرابط التالي 

 يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15 /9/ 2024 وحتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18 /9 /2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق الالكتروني الدبلومات الفنية تقليل الاغتراب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات طلاب الشهادات الفنية مكتب تنسيق القبول بالجامعات موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تقليل الاغتراب

مواد متعلقة

ظهرت الآن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

ختام تسجيل طلاب الدبلومات الفنية في تقليل الاغتراب

تنويه هام للطلاب المقبولين بجامعة عين شمس الأهلية بشأن المصروفات

خطوات التقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة برقم الجلوس

ظهرت الآن، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM والنيل الدولية

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

شراكة استراتيجية بين أكاديمية البحث العلمي والصين لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بمصر

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف أبرزها تهاوي الطماطم بشكل مفاجئ

تقارير برازيلية: رامون دياز يتلقى عرضًا لتدريب الأهلي

ظهرت الآن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر السمك اليوم، البلطي يصدم المصريين مجددا وارتفاع البوري والكابوريا 20 جنيها

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads