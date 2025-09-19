نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، الرابط الرسمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب على موقع تنسيق الجامعات من خلال الرابط التالي

يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15 /9/ 2024 وحتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18 /9 /2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

