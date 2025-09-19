شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الطيارين بمصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب الطيارين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بعقود تدريب مدتها عام واحد، قابلة للتجديد لمدة عام إضافي، ويجوز للشركة بعد انتهاء فترة التدريب النظر في التعاقد مع المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، وفقا لقواعد الشركة المنظمة لذلك، ويكون التقديم للبرنامج وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أولا الشروط العامة:

أن يكون المتقدم متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية بدرجة لا تقل عن (جيد جدا أو الإعفاء منها أو التأجيل عدا التأجيل الدراسي بالنسبة للذكور فقط)السن لا يزيد عن (٣٠) سنة عند البدء في قبول الطلبات بتاريخ 1 أكتوبر ٢٠٢٥- حاصل على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها بشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم أو مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.حاصل على إجازة طيار تجاري معتمدة من جمهورية مصر العربية سلطة الطيران المدني المصري ECAA.حاصل على المقرر النظري الشهادة طيار خط جوي (ATP).مستوى اللغة الإنجليزية ( LEVELS) وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).ثبوت اللياقة الطبية للطيران حسب المستويات الطبية المقررة، واجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقررها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بنجاح، وأداء جميع المصروفات اللازمة لذلك ولا ترد.

ثانيا إجراءات التقديم.

تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر ٢٠٢٥ حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات وقبل بدء فترة الاختبارات، مع توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها بخزينة الشركة لا ترد.

شهادة الميلاد

بطاقة الرقم القومي (سارية)

المؤهل الدراسي

شهادة تأدية أو الإعفاء أو تأجيل الخدمة

العسكرية بالنسبة للذكور فقط

المقرر نظري الشهادة طيار خط جوي.

إجازة عيار تجاري معتمدة من سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية

مستوى اللغة الإنجليزية.

وفقًا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ICAD

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعالية، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

تطبق القوانين واللوائح والقواعد المصول بها بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وإذا رأت الشركة أنها في حاجة إلى التعاقد مع المتدرب بعد اجتيازه البرنامج التدريبي بنجاح وفقا لقواعدها المنظمة، لذلك يلتزم المتدرب بالعمل لدى الشركة لمدة سبع سنوات متصلة بعقد عمل يبدأ من تاريخ التعاقد قابلة للتجديد.

وفي حالة الخلالة بهذا الشرط يلتزم المتدرب بأداء كافة المصروفات التي أنفقتها الشركة في سبيل تأهيله وتدريبه، ويعتبر كشف حساب تلك المصروفات المقدم من الشركة مقبول سلفا من المتدرب دون اعتراض ويسري ذلك على كل تدريب بهدف التصعيد أو الترقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.