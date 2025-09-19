نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025 (رابط رسمي)

كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025.

ويمكن لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي

موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأوضح غانم أن مكتب التنسيق انتهى بالفعل من فرز رغبات طلاب الشهادات المعادلة والشهادات الفنية، لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة كانت في الشهادات الأجنبية، وهي السبب في تأخر إعلان النتيجة.

وقال غانم: إن طلاب الشهادة البريطانية طلبوا مد التنسيق حتى ١٤ سبتمبر الجاري، بسبب تأخر استلام شهادة ال IG، مشيرا إلى أن مراجعة الشهادات العربية والأجنبية يتطلب وقتا كبيرا من العاملين بمكتب التنسيق للتأكد من مدى مصداقيتها.

وأكد غانم أن مكتب التنسيق حريص على مستقبل الطلاب، وأنه سيتم الإعلان عن النتيجة اليوم او غدا السبت بحد أقصى، حتى يستطيع الطلاب بدء العام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.