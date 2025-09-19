الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

4 ملايين طالب يستعدون لبدء العام الدراسي في 132 جامعة و185 معهدا عاليا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025 /2026، غدا السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة (جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، ومعاهد، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية، إضافة إلى 185 معهدا عاليا، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة بجميع الجامعات والمعاهد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، والاستعداد لاستقبال نحو 4 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد خلال العام الجامعي الجديد.

ووجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

كما وجه  عاشور بضرورة تنفيذ الجامعات والمعاهد خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي، ولخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.

وأكد الوزير أهمية استمرار الجامعات والمعاهد في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم، إيمانًا بأن هؤلاء الطلاب هم مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المُستدامة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد  أهمية تكثيف الجامعات والمعاهد  تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، لمحاربة الأفكار غير السوية والمُتطرفة التي تستهدف ثوابت المجتمع، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ لكي يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يُسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات والمعاهد ستنفذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز دور الجامعات في دعم الابتكار، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر".

وأكد المتحدث الرسمي زيادة الاستفادة من مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ لتمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهني الذي يريدونه، والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع شُركاء التدريب المُتميزين، مع تعظيم الاستفادة من مبادرة كن مستعدًا لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم.

وأضاف أن الجامعات والمعاهد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة، وتجهيز المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، بالإضافة إلى مراجعة عناصر السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت الجامعية؛ حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفرع للجامعات الأجنبية التعليم العالي والبحث العلمي العام الجامعي الجديد العام الجامعي الجديد 2025 2026 منظومة التعليم العالي وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، رابط مباشر

وزير التعليم العالي يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، الرابط الرسمي

ظهرت الآن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

ختام تسجيل طلاب الدبلومات الفنية في تقليل الاغتراب

تنويه هام للطلاب المقبولين بجامعة عين شمس الأهلية بشأن المصروفات

خطوات التقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads