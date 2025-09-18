الخميس 18 سبتمبر 2025
الآلاف من مريدي الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيوطي (صور)

توافد المئات من محبي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية، اليوم الخميس، من محافظة أسيوط وباقي المحافظات للاحتفال بالليلة الختامية بمولد العارف بالله "جلال الدين السيوطي" بمنطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط، وسط ابتهالات وإنشاد ديني وحلقات الذكر، وتشديدات أمنية أمام بوابات المسجد.

تنظيم ندوات دينية وعلمية وحلقات ذكر وإنشاد 

وفي كل عام يحتفل المحبين والمريدين بمولد سيدى جلال الدين السيوطي، وتجتمع الأطياف فى ساحة الإمام وتعقد حلقات العلم والذكر، حيث تحرص مديرية أوقاف أسيوط، على تنظيم الندوات الدينية والعلمية وحلقات الذكر والقرآن والإنشاد الديني؛ احتفاءً بذكرى مولد السيوطى.

الجدير بالذكر أن العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطى، ولد فى غرة شهر رجب من سنة 849 هـ، المـوافق سبتمبر من عام 1445م، بالقاهرة، واتجه السيوطي إلى حفظ القرآن وأتم حفظه وهو دون الثامنة، حيث كان أبوه أحد العلماء الصالحين أصحاب المكانة العلمية الرفيعة جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يده.

قصة مُريد يسافر كل عام من أسيوط إلى الإسماعيلية لحضور مولد أبو النور (فيديو وصور)

طلبا لشفاعة أم النور، جبل درنكة يتلألأ بآلاف الشموع في وداع مولد العذراء بأسيوط (فيديو)

كما تميز جلال الدين السيوطي بقدرته على حفظ الكتب فى سن مبكر من العمر، ومنها كتب "منهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك والعمدة، فاتسعت مداركه وزادت معارفه حتى المئات من الكتب بلغت 600 مصنف في الفقه والحديث والتفسير والبلاغة والنحو والأدب والتاريخ"؛ ومن أشهر مؤلفاته: "فضائل مكة والمدينة ومختصر الأحياء، الإتقان فى علم القرآن، وشرح الصدور بشرح حال الموتى، وبشرى الكنيب بلقاء الحبيب، وتنوير الحوالك فى شرح موطا الامام مالك، وكتاب مفتاح الجنة".

أسيوط الطرق الصوفية العارف بالله الليلة الختامية جلال الدين السيوطي محافظة اسيوط مدينة أسيوط

