محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لأول مجمع سكني لـ الأطباء والمهندسين

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، في احتفالية كبرى لوضع حجر الأساس لأول مجمع سكني مشترك لنقابتي المهندسين والأطباء بمدينة ناصر الجديدة "الهضبة الغربية"، بحضور المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، والدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام للأطباء، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي النقابتين.

كما شهد الفعالية المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والمهندس الهيثم عبدالحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط.

توفير العديد من فرص العمل أثناء التنفيذ

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بإطلاق المشروع الذي يجسد نموذجًا للتعاون المثمر بين النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن الشراكة تعد أساسًا لنجاح أي عمل تنموي.

وأكد أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل أثناء التنفيذ، فضلًا عن تقديمه خدمات متكاملة للمستفيدين عند اكتماله، واصفًا إياه بأنه "شريان حياة جديد" يضاف إلى الإنجازات التنموية التي تشهدها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مدينة ناصر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، تمثل مستقبلًا واعدًا للنمو العمراني والاقتصادي، حيث تستوعب التوسعات السكانية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والخدمات، لافتًا إلى خطة نقل بعض الهيئات والوزارات إليها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد النقيب العام للمهندسين أن التعاون مع نقابة الأطباء في هذا المشروع يعد خطوة رائدة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية، معربًا عن شكره لمحافظ أسيوط على دعمه الدائم للنقابات المهنية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية لعمران مصر الحديثة.

وفي السياق ذاته، وجه النقيب العام للأطباء الشكر لمحافظ أسيوط على مساندته المتواصلة للنقابات، مؤكدًا أن أسيوط تقدم نموذجًا رائدًا للتعاون البناء الذي يخدم المواطن، مضيفًا “كلنا شركاء في الوطن ونعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لأبناء أسيوط”.

وفي ختام فعاليات الاحتفالية، قدم نقيبي الأطباء والمهندسين درعين تذكاريين إلى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم المنظومة الخدمية والتنموية بالمحافظة، وعرفانًا بما يوليه من اهتمام خاص لتهيئة بيئة عمل ملائمة للأطباء والمهندسين، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

