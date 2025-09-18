جامعة أسيوط تنظم يوما توظيفيا لإتاحة فرص عمل لطلاب كلية التجارة

نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط،تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم التوظيفي المفتوح، بهدف تنمية مهارات الطلاب وإتاحة فرص عمل للخريجين، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من ممثلي شركات التوظيف المشاركين في اليوم التوظيفي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة أسيوط والشركات لتدريب وتوظيف الطلاب والخريجين.

فعاليات اليوم التوظيفي المفتوح

وخلال اللقاء، تم استعراض فعاليات اليوم التوظيفي المفتوح بجامعة أسيوط، التي شملت إجراء مقابلات شخصية مع عدد كبير من الخريجين، وتمت الموافقة على توظيف عدد من الخريجين، كما تم مناقشة نطاق زمني لتنفيذ خطة التوظيف بهدف زيادة عدد الخريجين المستفيدين من فرص العمل في المرحلة القادمة.

وقامت الشركة خلال العام الماضي بتدريب الطلاب من مختلف برامج وأقسام كلية التجارة مجانًا، على أنظمة مالية وإدارية متقدمة ومجموعة من المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد الكلية، أن اليوم التوظيفي أتاح لخريجي الكلية فرصًا مميزة للتواصل المباشر مع الشركات والجهات المشاركة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل واكتساب الخبرات العملية، مؤكدًا حرص الكلية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الكبرى بقطاع الأعمال، ومثمنًا جهود كل من ساهم في نجاح اليوم وتحقيق أهدافه.

وشهدت فعاليات اليوم التوظيفي بجامعة أسيوط حضور كل من: الدكتورة أمل الدالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جاكلين ألفي، نائب منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتور مصطفى قايد، منسق برنامج BIS، والدكتور أحمد الحبشي، مسجل برنامج PPIS، والدكتورة مروة بكر، رئيس قسم العلوم السياسية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، إلى جانب ممثلي الشركة: الأستاذ إسلام بدر، كبير مستشاري تطوير الأعمال، والأستاذة نور حماد، مدربة ERP، والأستاذ عبد الرحمن مصطفى، والأستاذ أحمد زيدان، مستشاري تطوير الأعمال.

