الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" بإدارة حي غرب (صور)

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد إطلاق مبادرة إيد واحدة،فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إطلاق فعاليات مبادرة "إيد واحدة" التي نظمها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة مسئولي التعليم العام والخاص، وتأتي المبادرة في إطار دعم رؤية الدولة لتطوير التعليم وتوفير بيئة مدرسية جاذبة وآمنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات التعليمية، فضلًا عن عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عروض فنية وغنائية وطنية قدمتها طالبات المدرسة، جسدت قيم الولاء والانتماء، وأكدت على دور المدرسة في صقل شخصية الطالبات وتنمية روح المواطنة لديهن.

 

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية، قائلًا إن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، ومفتاح أساسي للتنمية الشاملة، وما نراه اليوم من تعاون وتكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يبرهن على وعي مشترك بأهمية دعم مدارسنا وتطويرها لتواكب متطلبات العصر.

 

تطوير وتجهيز الفصول والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة بالمدارس 

 

وأضاف محافظ أسيوط أن المبادرة تستهدف تطوير وتجهيز الفصول والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة بالمدارس الإعدادية والثانوية، إلى جانب الاهتمام بالملاعب وحدائق المدارس لتكون بيئة محفزة على التعلم والإبداع. وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللوجستي والفني، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة لافتًا إلى أن المبادرة ستفتح الباب أمام مزيد من الشراكات المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الدولة، وتعزيز روح المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، بما يحقق تكافؤ الفرص التعليمية بين طلاب القرى والنجوع وطلاب المدن.

 

من جانبه، رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور، مثمنًا إطلاق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لهذه المبادرة، ودور المحافظ في دعمها ورعايتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، مؤكدًا أن التعليم لم يعد يقتصر على التلقين بل أصبح صناعة للمستقبل.

محافظ أسيوط يكرم رموزًا ومواهب شبابية ورواد ابتكار

محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية (فيديو)

 

وفي ختام الفعالية، قام محافظ أسيوط بتكريم عدد من مديري المدارس والقيادات التنفيذية تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح المبادرة، مؤكدًا أن التكريم هو رسالة شكر لكل من يسهم بجهد أو فكرة في تطوير العملية التعليمية بمحافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية والتعليم اللواء هشام أبوالنصر هيئة الأبنية التعليمية مجلس الأمناء محافظ أسيوط محافظة اسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة نوال يؤانس بمنفلوط (صور)

محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لأول مجمع سكني لـ الأطباء والمهندسين

محافظ أسيوط يكرم رموزًا ومواهب شبابية ورواد ابتكار

تنفيذي أسيوط: تخصيص مقرات جديدة للفتوى بمجمع المصالح والمراكز

إخلاء السوق العشوائي بأبنوب تمهيدًا لإنشاء سوق حضاري

ضبط 1055 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبز بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد تشغيل بوسترات رفع مياه محطة البداري (فيديو)

محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

سؤال برلماني بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

مصدر طبي بالأهلي يحسم موقف زيزو من مباراة القمة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads