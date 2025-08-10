قصة مُريد يسافر كل عام من أسيوط إلى الإسماعيلية لحضور مولد أبو النور (فيديو وصور)

يقال: إن الصالحين هم من يطلبون زيارة أحبابهم، أما العارفين المشتاقين تحركهم أشواقهم إلى الأحباء، ربما كانت تلك العقيدة هي من تحرك المئات من العاشقين لأولياء الله الصالحين الذين يدفعهم عشقهم لقطع مئات الأميال من بلداتهم للوصول إلى فايد بالإسماعيلية لزيارة ضريح أبو النور الرفاعي الجعفري.

التقت "فيتو" بأحد المريدين القادمين من صعيد مصر، حيث تحدثت معه عن سر عشقه لحضور مولد أبو النور الجعفرى.

يقول نادى مصطفى محمد البوشي: أنا من من محافظة أسيوط، وكنت شيخا لمعهد البنين الأزهري سابقا، نائب البيت الجعفرى على محافظات صعيد مصر، ورئيس لجنة فض المنازعات عن مركز أسيوط، كان والده على صلة ونسب بالعارف بالله أبو النور الرفاعي الجعفري، حيث قرر منذ ما يزيد عن 23 عاما أن يسلك مسلك والده في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت.

قاده العشق من الصعيد إلى الإسماعيلية، فيتو

وأضاف خلال حواره مع فيتو: أن الهدف الذي يدفعه كل عام إلى القدوم من محافظة أسيوط بالصعيد إلى مركز ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية، لزيارة ضريح ومقام أبو النور والاحتفال بذكرى مولده، قاطعا كل هذه المسافة هو حبه لأخوته في الله الذين يجتمعون على محبة آل رسول الله، ومن باب قوله تعالى: ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ).

وقال:"نحن المريدين هدفنا الأساسى هو لقاء الأحباء وذكر الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الكرام".

مراسم الاحتفال بمولد سيدى أبو النور

ويضيف البوشي: “أهم مراسم ومعالم الاحتفال بمولد أبو النور الجعفرى هو إطعام الطعام، من باب لقمة في بطن جائع خير من بناء مسجد الذى يقدم للحاضرين من فقراء الحال، حيث يتعاون من أصدقائه في تجهيز الموائد وتقديم الطعام طوال أيام الاحتفال بالمولد، ثم إقامة دروس العلم وحلقات الذكر، القائمة على تعريف الناس وتعليمهم بأصول الدين القائم على المنهج الوسطي من كتاب الله تعالى وسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا الأذكار والادعية من خلال عقد حلقات الذكر”.

ويرى "البوشي" أن عدد المريدين لزيارة سيدى أبو النور بالآلاف حيث يأتي له الزائرين من شمال مصر إلى جنوبها، وذلك في زيارات لا تنقطع طوال العام.

مختتما حديثه قائلا: “إن كل ما يدفعني إلى القدوم في ذكرى مولد سيدى أحمد حامد أبو النور الجعفرى، هو عشقى ومحبتى إلى رسول الله وآل بيته الكرام ولقاء الأحباء”.

ويقع مقام سيدى أبو النور بجانب مسجد المركز الثقافي الإسلامي بمدخل مدينة فايد، ويقول مريديه إن «نسبه يرجع لـ أحمد حامد نور الدين الجعفري الطيار الرفاعي، الشهير بأبو النور، وينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أي أنه ينتمي إلى آل البيت، والمنقول سنة يوم 13/ 6 / 1956، وهو ينتمي إلى الطريقة الصوفية الرفاعية ولقب بـ أبو النور حيث يضاء مقامه بنور الشمس من كل اتجاه».

مولد سيدى أبو النور ونشأته

ولد أبو النور الجعفرى بقرية سلوى بمركز ادفو، ونشأ في أسرة متدينة طيبة بمحافظة أسوان، وتجول بالعديد من البلدان العربية يدعو إلى الله وينشر المنهج الصوفي الرفاعي.

ويقال إنه زار عددا من الدول العربية منها العراق والمغرب وفلسطين والأردن وتونس.

