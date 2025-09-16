إخلاء السوق العشوائي بأبنوب تمهيدًا لإنشاء سوق حضاري

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن مواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إخلاء السوق العشوائي الكائن بشارع التحرير

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، شنت حملة موسعة لإخلاء السوق العشوائي الكائن بشارع التحرير، تمهيدًا لإنشاء سوق حضاري متكامل مزود ببنية تحتية مناسبة ونظام "الباكيات" لاستيعاب الباعة الجائلين، مع التأكيد على عدم إشغال الطريق مجددًا.

تسليم موقع السوق الجديد للمقاول لبدء الأعمال

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الموقع قد تم تسليمه للمقاول المنفذ لبدء الأعمال، في إطار خطة شاملة للقضاء على العشوائيات وتوفير بيئة عمل منظمة وآمنة للتجار، وخدمة أفضل للمواطنين وجاءت الحملة بمشاركة نواب رئيس المركز، إلى جانب فرق الإشغالات والمتابعة الميدانية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير الشوارع وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تنظيم الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية حديثة تواكب متطلبات التطوير العمراني.

وفي ختام تصريحاته، أشار محافظ أسيوط إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.