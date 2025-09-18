أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك وبيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز.. النحاس يعلن قائمة الأهلي للقاء سيراميكا.. فيفا يفتح تحقيقا رسميا في أزمة مباراة جنوب إفريقيا وليسوتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على ضيفه فريق زد بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز في الدقيقة 73.

انتهت مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 0/1 للكهرباء، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد السيد شيكا هدف فريق كهرباء الإسماعيلية في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 71.

أعلن الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كالتالي:

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي عن إبرام تعاقد جديد مع الحارس حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقام وليد صلاح الدين بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، تعيين الهولندي أرت لانجيلير، مديرا فنيا لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد الأهلي مع لانجيلير بعد قيام ‏المدير الرياضي بدراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين، وبعد العرض على لجنة التخطيط ‏والكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المشرف على الكرة.. تم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم وسوف يبدأ عمله مطلع ‏شهر أكتوبر.‏

تأكد غياب المغربي محمود بنتايك والبرازيلي خوان بيزيرا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كل من؛ محمود بنتايك وخوان بيزيرا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

خطف فريق مودرن سبورت تعادلا صعبا في الوقت بدل الضائع من فريق إنبي بهدفين لكل فريق في لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف التقدم النبي من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنبي من الطرف الأيسر عن طريق مروان داوود على رأس محمد شريف حتحوت الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 39.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمر جابر بالتواء في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يخضع عمر جابر لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وفدا من النيابة الإدارية والجهة الإدارية، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي والمقرر لها غدا الجمعة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء التنسيق القائم بين إدارة النادي والجهات المعنية؛ لضمان سير أعمال الجمعية العمومية في أجواء منظمة ووفق اللوائح والقوانين، استعدادا للتصويت على جدول الأعمال المعلن مسبقا.

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، على تأجيل تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026، نظرًا لتعارض الموعد السابق مع النسخة المقبلة لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

ومن المقرر أن تشارك مصر في التصفيات بالمنتخب الوطني من مواليد 2009.

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحقيقا رسميا في أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت أزمة بعد مشاركة تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز مع منتخب الأولاد.

وإذا ثبتت إدانة موكوينا والاتحاد الجنوب إفريقي، فإن منتخب جنوب إفريقيا قد يعتبر مهزوما أمام ليسوتو 3-0، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل الغرامات أو الإيقافات.

