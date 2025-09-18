الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

فيريرا يرفض رحيل مصدق ويطلب التجديد لدونجا

دونجا، فيتو
دونجا، فيتو

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل الجلسة التي عقدها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك مع المدافع المغربي صلاح مصدق، على هامش مران الفارس الأبيض، قبل مواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن اللاعب صلاح مصدق كان غاضبًا قبل مران الزمالك، وذلك بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي رغم غياب محمود الونش للإيقاف، وحرص المدرب فيريرا على إحتواء غضب اللاعب والتحدث معه.

وواصل الغندور، أن فيريرا أكد لصلاح مصدق، أنه  لا غنى عنه في الفريق ولانية لرحيله إطلاقًا.
 

وتابع: "مسؤولو نادى الزمالك استقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا مع الفريق، خاصة بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة".

وأكد الغندور، أن فيريرا أكد لمسؤولي الزمالك أن دونجا من العناصر الأساسية في الفريق، واستمراره سيكون إضافة للقلعة البيضاء.

واستطرد:" دونجا رحب بتجديد عقده مع الزمالك، وتنتظر إدارة القلعة البيضاء الوقت المناسب لإنهاء هذا الملف، بجانب اللاعبين الأخرين التي تنتهي عقوهم نهاية الموسم وعلى رأسهم أحمد حمدي ومحمد السيد".

الزمالك مدرب الزمالك فيريرا صلاح مصدق دونجا جمال الغندور يانيك فيريرا

الجريدة الرسمية
