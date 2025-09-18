فيفا يفتح تحقيقا رسميا في أزمة مباراة جنوب إفريقيا وليسوتو

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحقيقا رسميا في أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت أزمة بعد مشاركة تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز مع منتخب الأولاد.

وكشفت شبكة SABC Sport الجنوب إفريقية، أن فيفا فتح تحقيق ضد الاتحاد الجنوب إفريقي وتيبوهو موكوينا لاعب منتخب جنوب إفريقيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد ليسوتو بتصفيات كأس العالم رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات.

وأضافت الشبكة أن القضية تم إحالتها إلى لجنة الانضباط في فيفا، حيث تم منح اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا وموكينا 6 أيام لتقديم ردهما، حيث يواجه موكوينا واتحاد الكرة الجنوب إفريقي يواجهان اتهامات بانتهاك عدة لوائح تأديبية، بما في ذلك إشراك لاعب غير مؤهل.

وإذا ثبتت إدانة موكوينا والاتحاد الجنوب إفريقي، فإن منتخب جنوب إفريقيا قد يعتبر مهزوما أمام ليسوتو 3-0، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل الغرامات أو الإيقافات.

وفي حالة قرر فيفا اعتبار منتخب جنوب إفريقيا ضد ليسوتو فإن القرار سيشعل صراع المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، خاصة أن منتخب جنوب أفريقيا يتصدر حاليا برصيد 17 نقطة قبل جولتين من النهاية، ومن خلفه بنين بـ 14 نقطة، ثم نيجيريا بـ 11 نقطة، وفي حالة خصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا سيتساوى مع بنين بـ14 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نيجيريا.

موكوينا يهدد حلم جنوب أفريقيا بالصعود لكأس العالم والفيفا يتدخل

وتعيش جماهير جنوب أفريقيا حالة من القلق والتوتر بعد التصريحات الصحفية الأخيرة التي تشير إلى أن منتخب “البافانا بافانا” ربما يكون قد ارتكب خطأً قانونيًّا كبيرًا في مشاركاته الأخيرة ضد ليسوتو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بإشراك لاعبه تيبوهو موكوينا رغم إيقافه.

تفاصيل الأزمة

وحصل موكوينا على إنذارين في مباريتين سابقتين أمام بنين وزيمبابوي مما كان يفترض أن يؤدي إلى إيقافه في المباراة التي تلت ذلك.

فيما قدم اتحاد ليسوتو لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالبًا بخصم النقاط من منتخب جنوب أفريقيا ومنح الفوز لمنتخب ليسوتو، إذا تأكّد أن موكوينا شارك رغم الإيقاف.

وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من الفيفا، لكن المصادر القانونية ترى أن القضية تمتلك أسس قوية، خصوصًا في اللائحة التي تنصّ على حرمان الفريق من النقاط في هذه الحالات.

جنوب أفريقيا حاليًا تتصدّر المجموعة الثالثة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم برصيد 16 نقطة بعد فوزها على ليسوتو برباعية.

خصم النقاط قد يُقلّص الفارق بينها وبين بنين ونيجيريا ورواندا، مما يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المراكز، وربما التأهل لا يكون في يد الجنوب أفريقيين كما هو عليه الآن.

بحسب اللوائح المعمول بها في “فيفا”، الإشراك غير القانوني للاعب موقوف يُعتبر مخالفة قد تُكلّف الفريق الخصم الفوز أو في أقلّ الحالات خصم نقاط، لكن تنفيذ العقوبة يتطلب التحقق من وجود تسجيل رسمي للإيقاف، وتأكيد أن اللاعب شارك فعليًا في المباراة محل النزاع.

المنتخب الجنوب أفريقي قد يكون بين نارين: إما ينتظر قرار “فيفا” ويُدخل تعديلات إن اقتضى الأمر، أو يبقى عند موقفه بأن المشاركة كانت قانونية، مع ما قد ينجم عن ذلك من تبعات رياضية وقانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.