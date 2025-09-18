الخطيب يستقبل وفدا من النيابة والجهة الإدارية استعدادا لعمومية الأهلي (صور)

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وفدا من النيابة الإدارية والجهة الإدارية، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي والمقرر لها غدا الجمعة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء التنسيق القائم بين إدارة النادي والجهات المعنية؛ لضمان سير أعمال الجمعية العمومية في أجواء منظمة ووفق اللوائح والقوانين، استعدادا للتصويت على جدول الأعمال المعلن مسبقا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

