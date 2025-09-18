الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

حمزة علاء، فيتو
حمزة علاء، فيتو

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي عن إبرام تعاقد جديد مع الحارس حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقام وليد صلاح الدين بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

 

العنتبلي مرشح للجهاز الطبي في الأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاها للاستعانة بالدكتور هاجد العنتبلي، طبيب أوكلاند سيتي النيوزيلندي المؤقت، ومنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، للعمل مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يمتلك العنتبلي خبرة ميدانية جعلته يعمل مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بشكل مؤقت خلال فترة التواجد هنا في مصر لمواجهة نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتننتال، إلى جانب منصبه الحالي مع منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، ما يجعله خيارًا مطروحًا لدعم الجهاز الطبي للأهلي.


وكانت هناك أسماء أخرى مرشحة لتدعيم الجهاز الطبي، إلا أن ارتباطهم بأعمال والتزامات أخرى حال دون استمرارهم في دائرة الحسابات، مما رسّخ مكانة العنتبلي كمرشح أول لتدعيم الطاقم الطبي للفريق الأول.

