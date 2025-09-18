غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أعلن الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا كل من: أحمد عبد القادرـ إمام عاشور- أحمد مصطفى زيزو - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد عابدين - محمد عبد الله.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

ويغيب كلٌ من: إمام عاشور وأحمد سيد زيزو عن قائمة المباراة بداعي الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

