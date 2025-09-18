كاف يوافق على تغيير موعد تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، على تأجيل تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026، نظرًا لتعارض الموعد السابق مع النسخة المقبلة لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

منح مقعد إضافي لشمال أفريقيا

كما تقرر منح مقعد إضافي لمنطقة شمال أفريقيا في النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لتتأهل 3 منتخبات من التصفيات بدلًا من منتخبين، نظرًا لانتماء حامل اللقب "منتخب المغرب" للمنطقة، على أن يشارك حامل اللقب في التصفيات.

ومن المقرر أن تشارك مصر في التصفيات بالمنتخب الوطني من مواليد 2009.

كان المديرون الفنيون لاتحادات شمال أفريقيا قد أجمعوا على الموعد الجديد خلال اجتماعهم الذي تم عن بعد عبر منصة "Zoom" وحضره الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري.

