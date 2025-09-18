الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يوافق على تغيير موعد تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة

كاف، فيتو
كاف، فيتو

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، على تأجيل تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026، نظرًا لتعارض الموعد السابق مع النسخة المقبلة لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

منح مقعد إضافي لشمال أفريقيا

كما تقرر منح مقعد إضافي لمنطقة شمال أفريقيا في النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لتتأهل 3 منتخبات من التصفيات بدلًا من منتخبين، نظرًا لانتماء حامل اللقب "منتخب المغرب" للمنطقة، على أن يشارك حامل اللقب في التصفيات.

ومن المقرر أن تشارك مصر في التصفيات بالمنتخب الوطني من مواليد 2009.

كان المديرون الفنيون لاتحادات شمال أفريقيا قد أجمعوا على الموعد الجديد خلال اجتماعهم الذي تم عن بعد عبر منصة "Zoom" وحضره الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة

مواد متعلقة

كاف يطرح تذاكر كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ويمنح الأولوية لهؤلاء

كاف يكشف مواعيد طرح تذاكر أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

كاف يضاعف مكافآت الأدوار التمهيدية لموسم 2025-2026

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads