الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا وموقف إمام عاشور وزيزو

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلن الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

ويغيب كلٌ من؛ إمام عاشور وأحمد سيد زيزو عن قائمة المباراة بداعي الإصابة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عماد النحاس الأهلي الدوري الممتاز محمود حسن تريزيجيه

مواد متعلقة

نتائج 4 مواجهات من مباريات اليوم الخميس بدوري المحترفين

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

العنتبلي يدخل ترشيحات رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

باريس سان جيرمان يكتسح أتالانتا برباعية في دوري أبطال أوروبا (صور)

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أتالانتا بثنائية في الشوط الأول

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يواصل استعداده لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads