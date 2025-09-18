الخميس 18 سبتمبر 2025
كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

أرت لانجيلير
أرت لانجيلير

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، تعيين الهولندي أرت لانجيلير، مديرا فنيا لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد الأهلي مع لانجيلير بعد قيام ‏المدير الرياضي بدراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين، وبعد العرض على لجنة التخطيط ‏والكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المشرف على الكرة.. تم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم وسوف يبدأ عمله مطلع ‏شهر أكتوبر.‏

من هو أرت لانجيلير؟

لانجيلير، البالغ من العمر 54 عاما والمولود في مدينة لوخم الهولندية، يمتلك خبرة واسعة في مجالي التدريب وتطوير المواهب؛ حيث قاد فريق PEC زفوله للصعود إلى الدوري الهولندي الممتاز عام 2012، حيث حصل على ترشيح لجائزة رينوس ميخلز لأفضل مدرب.

كما تولى قيادة أكاديمية PSV إيندهوفن بين عامي 2013 و2017، وشارك لاحقا في هيكلة برامج تطوير المواهب بالاتحاد الهولندي لكرة القدم. وخلال مسيرته، قاد منتخب هولندا تحت 21 عاما، وشغل منصب المدير الأول لتطوير كرة القدم بالاتحاد الهولندي عام 2018، قبل أن يخوض تجربة ثانية مع زفوله عام 2021، ثم يتولى تدريب منتخب كوراساو لفترة قصيرة، بالتوازي مع عمله رئيسا لتطوير المواهب في أكاديمية نادي جرونينغن الهولندي.

الأهلي أرت لانجيلير محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي

