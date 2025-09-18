كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، تعيين الهولندي أرت لانجيلير، مديرا فنيا لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد الأهلي مع لانجيلير بعد قيام ‏المدير الرياضي بدراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين، وبعد العرض على لجنة التخطيط ‏والكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المشرف على الكرة.. تم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم وسوف يبدأ عمله مطلع ‏شهر أكتوبر.‏

من هو أرت لانجيلير؟

لانجيلير، البالغ من العمر 54 عاما والمولود في مدينة لوخم الهولندية، يمتلك خبرة واسعة في مجالي التدريب وتطوير المواهب؛ حيث قاد فريق PEC زفوله للصعود إلى الدوري الهولندي الممتاز عام 2012، حيث حصل على ترشيح لجائزة رينوس ميخلز لأفضل مدرب.

كما تولى قيادة أكاديمية PSV إيندهوفن بين عامي 2013 و2017، وشارك لاحقا في هيكلة برامج تطوير المواهب بالاتحاد الهولندي لكرة القدم. وخلال مسيرته، قاد منتخب هولندا تحت 21 عاما، وشغل منصب المدير الأول لتطوير كرة القدم بالاتحاد الهولندي عام 2018، قبل أن يخوض تجربة ثانية مع زفوله عام 2021، ثم يتولى تدريب منتخب كوراساو لفترة قصيرة، بالتوازي مع عمله رئيسا لتطوير المواهب في أكاديمية نادي جرونينغن الهولندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.