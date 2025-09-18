الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

تأكد غياب بنتايك وبيزيرا عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة بالدوري

الزمالك
الزمالك

تأكد غياب المغربي محمود بنتايك والبرازيلي خوان بيزيرا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كل من؛ محمود بنتايك وخوان بيزيرا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك على الإسماعيلي

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أدم كايد، خوان ألفينا بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

