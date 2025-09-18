الخميس 18 سبتمبر 2025
غياب أوشينج عن مباراة الإسماعيلي، واللاعب يبدأ التأهيل للعودة

بارون أوشينج
بارون أوشينج

 خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد هيئة قناة السويس قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي، المقامة اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار  البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي باستاد هيئة قناة السويس في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

حافلة الزمالك تصل استاد هيئة قناة السويس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الزمالك ينفي تلقيه عرضا فرنسيا لضم بنتايك

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي 

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة، فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفًا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفًا.

