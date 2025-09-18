غياب أوشينج عن مباراة الإسماعيلي، واللاعب يبدأ التأهيل للعودة

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد هيئة قناة السويس قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي، المقامة اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي باستاد هيئة قناة السويس في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة، فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفًا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.