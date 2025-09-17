في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

فاز فريق النصر السعودي، على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة النصر واستقلال دوشنبه الطاجيكي

جاءت أهداف النصر عن طريق عبد الرحمن غريب وأنجيلو جابرييل وويسلي جاسوفا وماني وكومان في الدقائق 14، 17 و59 و89 و4+90.

تشكيل النصر ضد استقلال دوشنبه

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز- سعد الناصر.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري- أنجيلو جابرييل- هارون كمارا.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب- ويسلي تيكسيرا- جواو فيليكس.

ودخل النصر اللقاء بطموحات كبيرة للتتويج بالبطولة القارية، بعدما أكد مدربه جيسوس على أهمية المنافسة بقوة من أجل إضافة لقب آسيوي جديد إلى خزائن النادي.

وخاض النصر المباراة منقوصًا من عدة عناصر بارزة، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فضّل الجهاز الفني منحه راحة وعدم إشراكه في المواجهة الافتتاحية.

كما غاب الجناح السعودي أيمن يحيى لعدم تعافيه من إصابة في مفصل القدم، والحارس الأساسي نواف العقيدي بسبب الإصابة العضلية.

إلى جانب ذلك، افتقد النصر خدمات الصفقة الجديدة عبد الملك الجابر، الذي لم تكتمل جاهزيته البدنية بعد الإصابة الأخيرة، ليغيب بدوره عن قائمة اللقاء.

