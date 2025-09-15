الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيريرا يواصل الدفع بعدي الدباغ أساسيا مع الزمالك أمام الاسماعيلي

عدي الدباغ
عدي الدباغ

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على الدفع بعدي الدباغ أساسيا في تشكيل الأبيض في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

عدي الدباغ يقود الزمالك أمام الإسماعيلي

ويتواجد عدي الدباغ أساسيا مع الزمالك للمباراة الخامسة على التوالي، خاصة بعد ما استطاع تسجيل هدف في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك عدي الدباغ الزمالك والاسماعيلي

مواد متعلقة

الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط مجددا في الدوري المصري، الأزمات المالية تلاحق الزمالك.. محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليج.. استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فالنسيا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

الأهلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويتعادل مع إنبي 1-1 (فيديو وصور)

إنبي يتعادل مع الأهلي 1-1 بعد مرور 75 دقيقة

أحمد العجوز يسجل هدف تعادل إنبي في شباك الأهلي من ركلة جزاء

الأكثر قراءة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

لماذا لم تتصد دول الخليج للضربة الإسرائيلية على قطر؟ أمين المجلس يفجر مفاجأة

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads