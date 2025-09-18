الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

الزمالك يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب الإسماعيلي اليوم

الزمالك
الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدًا.

 

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي 

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

 

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفًا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفًا.

