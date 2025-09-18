حافلة الزمالك تصل استاد هيئة قناة السويس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدًا.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفًا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفًا.

