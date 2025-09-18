الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

الزمالك ينفي تلقيه عرضا فرنسيا لضم بنتايك

بنتايك
بنتايك

كشف مصدر داخل الزمالك أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من الدوري الفرنسي للتعاقد مع محمود بنتايك نجم الفريق.

وجاء النفي بعد تداول أنباء عن رغبة أحد الأندية الفرنسية العملاقة في ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

وشدد المصدر على تمسك الزمالك باللاعب واعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الجاري.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي التشكيل المبدئي للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر في خط الدفاع.

دونجا وعبد الله السعيد وخوان بيزاير وناصر ماهر وآدم كايد في خط الوسط.

عدي الدباغ في خط الهجوم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء 

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي 

1- المصري 14  نقطة 
2- الزمالك 13 نقطة 
3- وادي دجلة 10 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
5- مودرن سبورت 10 نقاط
6- بتروجيت 10 نقاط
7- زد 9 نقاط
8- إنبي 9 نقاط
9- بيراميدز 8 نقاط
10- غزل المحلة 8 نقاط
11- حرس الحدود 8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- البنك الأهلي 7 نقاط
14- الجونة 7 نقاط
15- سموحة 7 نقاط
16- الأهلي 6 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- المقاولون العرب 4 نقاط
19- الإسماعيلي 4 نقاط
20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

