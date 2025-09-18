الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

نتيجة تقليل الاغتراب،
نتيجة تقليل الاغتراب، فيتو
ads

نتيجة تقليل الاغتراب، يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إغلاق المرحلة الأحد الماضي.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025 

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.
  • يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية أو المعهد الذي رشح له.

كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، موعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، ومن لم يستفد من تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط  

وانتهى طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالدور الأول والثاني من طلاب الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم والحديث، من تسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في السابعة من مساء الأحد الماضي 14 سبتمبر.

 

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المنتظر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، اليوم الخميس، بحيث يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات القيد والالتحاق بالعام الدراسي.

وأشار إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يعمل الآن على فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقا للقواعد المعتمدة لتقليل الاغتراب من المجلس الأعلى للجامعات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة تقليل الاغتراب التنسيق الالكتروني المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات تحويلات تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

مواد متعلقة

فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

كلية الآداب بجامعة عين شمس تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع أنجليا روسكين البريطانية

توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين التعليم العالي ومنظمة اليونسكو وجامعات أجنبية

السفير الفرنسي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمران بهدف تشكيل مستقبل التنمية الحضرية

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads