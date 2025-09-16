الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع أنجليا روسكين البريطانية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفد جامعة أنجليا روسكين البريطانية (Anglia Ruskin University - ARU)، وذلك علي هامش زيارتهم لمقار الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ برامج أكاديمية متطورة في مجالات متعددة تشمل إدارة الأعمال والاقتصاد والتجارة، إلى جانب عدد من التخصصات الأخرى.

رحب محمد ضياء زين العابدين بالوفد، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العالمية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير البرامج التعليمية، وتعزيز حضور الجامعة على الساحة الدولية. 


وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع في الشراكات الدولية ودعم فرص التطوير المستدام في مختلف المجالات العلمية والبحثيةلافتًا إلى تطلع الجامعة إلى شراكة مثمرة تعود بالنفع على المجتمعين الأكاديمي والعلمي في كلا الجامعتين.

وحضر اللقاء من جامعة عين شمس  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي.

ومن الجانب الآخر، حضر  الدكتور رامي سلّام رئيس الجامعات الكندية، والأستاذ الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس الأمناء، وProfessor Roderick Watkins رئيس جامعة أنجليا روسكين (ARU) ونائبه للشؤون الدولية والشراكاتDr. Mark Norrish.

