الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كلية الآداب بجامعة عين شمس تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

آداب عين شمس، فيتو
آداب عين شمس، فيتو

تستعد كلية الآداب بجامعة عين شمس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، في إطار خطة متكاملة تشمل جميع الاستعدادات والتجهيزات التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تعزيز العملية الأكاديمية والخدمات الطلابية.


وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قامت الكلية بإتمام كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، مع التركيز على توفير كافة الوسائل التي تضمن سير الدراسة بانتظام وسلاسة.


وتشمل الاستعدادات تجهيز القاعات والمدرجات بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الكوادر التدريسية والإدارية لتلبية متطلبات العملية التعليمية، كما تم تحسين الخدمات الطلابية، مثل المكتبات، ومراكز الأنشطة الطلابية، والدعم الفني، لضمان تقديم أفضل دعم ممكن للطلاب خلال فترة الدراسة.
كما أكدت  الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، أنه يتم حاليًا التجهيز لحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي يقام تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية.

 


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم حسن، أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب من خلال تنظيم كرنفال متنوع الفقرات، مشيرًا إلى أهمية التزام جميع الطلاب بالأعراف الجامعية، والحضور إلى قاعات المحاضرات قبل الموعد بوقت مناسب،  وأضاف أنه من المقرر عقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بقواعد الإرشاد الأكاديمي في الأقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة داخل الكلية، مع الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية، إذا اقتضت الحاجة، حرصًا على سلامة الجميع.


وفي إطار التطوير الأكاديمي، تسعى الكلية إلى تقديم برامج جديدة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية الحديثة، مما يعزز من فرص الطلاب في النجاح والتفوق.

 


وأكدت  الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، أثناء تفقدها للاستعدادات، على أهمية التعاون بين جميع أفراد الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب لإنجاح العام الدراسي، معربة عن تطلعها إلى تحقيق إنجازات جديدة تسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي بالكلية.


 

